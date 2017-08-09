Поклонская отреагировала на просьбу Кадырова запретить "Матильду" в Чечне

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить показ фильма "Матильда" в республике. Соответствующий пост она оставила в Facebook.

Кадыров, по мнению парламентария, принял решение, которое не каждому по силе. Слабые духом люди не способны гордиться историей и чтить предков, считает она.

"Для этого надо быть храбрым и уважительно относиться к чувствам других. Решение Рамзана Ахматовича является исключительно мужественным и достойным нашей общей истории и подвигам предков", — написала Поклонская.

Ранее СМИ сообщили, что Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не допустить показа картины режиссера Алексея Учителя в Чечне.

Фильм "Матильда" повествует о судьбе знаменитой балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала широкий общественный резонанс — ее противники утверждают, что она представляет царя, канонизированного РПЦ, в недостойном образе и оскорбляет чувства верующих.