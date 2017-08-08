Скончался японский актер, первым сыгравший роль Годзиллы

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский актер Харуо Накадзима, игравший в костюме монстра в самом первом фильме "Годзилла", скончался в возрасте 88 лет 7 августа от воспаления легких, передало во вторник информационное агентство Киодо.

Знаменитый фильм о Годзилле был впервые снят режиссером Исиро Хондой в 1954 году, и поскольку тогда не было такой роскоши как компьютерная графика, Накадзима во время комбинированных съемок исполнял роль монстра в тяжелом костюме, напоминающем динозавра.

Помимо "Годзиллы" Накадзима также снимался и в нескольких других фильмах и телепрограммах в роли монстров, получив награды в области киноискусства.