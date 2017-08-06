На открытии фестиваля "Окно в Европу" показали фильм Гарика Сукачева

ВЫБОРГ, 6 авг – РИА Новости. Фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге в 25-й раз: после торжественной церемонии, прошедшей в кинотеатре "Выборг Палас", был показан фильм "То, что во мне" Гарика Сукачева.

Праздник кино по традиции начался у гостиницы "Дружба", где стоят знаменитые ладьи, подаренные фестивалю режиссером Станиславом Ростоцким. Отсюда праздничное шествие, в котором объединились гости, участники, зрители, жители города, двинулось к кинотеатру "Выборг Палас". После небольшого театрализованного представления на площади перед кинотеатром хозяйка церемонии актриса Алиса Признякова объявила об открытии фестиваля. Приветствие фестивалю от президента РФ Владимира Путина зачитал директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

После поздравлений руководителей Ленинградской области и города Выборга на красную дорожку пригласили президента фестиваля Армена Медведева и генерального продюсера Геворга Нерсисяна, членов жюри – Рустама Ибрагимбекова, Александра Городницкого, Павла Финна, Андрея Хржановского, создателя фильма открытия Гарика Сукачева, режиссеров Сергея Урсуляка, Сергея Снежкина, Бориса Хлебникова, продюсера Сергея Сельянова, артистов Андрея Смирнова, Артура Смольянинова, Гошу Куценко, Даниила Спиваковского.

По завершению торжественной церемонии Гарик Сукачев представил свой новый фильм "То, что во мне". По его словам, это картина о родине Василия Шукшина – Алтае, его природе и людях.

Еще до официального открытия кинофорума, днем, состоялся показ первой картины фестиваля в рамках программы "Выборгская премьера" — "Графомания" с участием Гоши Куценко, Юрия Стоянова, Дарьи Мороз.

Первый рабочий день фестиваля 7 августа откроют картины конкурса "Копродукция": " Горные огни", созданный совместными усилиями кинематографистов России и Испании, и "Варшава" (Россия – Эстония). В конкурсе игрового кино будут представлены два фильма — "Ложь или действие" Алексея Камынина и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Вечером состоится творческий вечер известного ученого и барда Александра Городницкого.