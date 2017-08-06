МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников открывшегося в Выборге фестиваля российского кино "Окно в Европу", отметив творческую состоятельность проекта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Стартовав четверть века назад в Выборге, ваш замечательный проект убедительно доказал свою творческую состоятельность. В этом древнем, прекрасном городе ежегодно собираются представители отечественного искусства, эксперты, журналисты, знатоки и любители кино", — приводятся его слова в телеграмме.

Путин добавил, что "форум стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных проблем, запуска смелых, неординарных художественных экспериментов, без которых невозможно успешное развитие кинематографа". По его словам, "отрадно, что сохраняя традиции, дружескую, неформальную атмосферу, фестиваль постоянно расширяет географические границы, обновляет программу и состав участников. Нынешняя конкурсная афиша — яркое тому подтверждение".

Также он выразил уверенность, что "и нынешний, юбилейный смотр запомнится громкими премьерами и незабываемыми встречами". Президент России пожелал участникам и гостям реализации намеченных планов и всего наилучшего.