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Культура

Группа Scooter впервые выступила в Крыму и пообещала вернуться

03:2005.08.2017
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© Фото : предоставлено группой ScooterГруппа Scooter. Архивное фотоГруппа Scooter. Архивное фото
© Фото : предоставлено группой Scooter

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Немецкая группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве.

Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Резник
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Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз".

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.

Удвоенный масштаб

Солист группы Scooter Эйч Пи Бакстер в аэропорту города Симферополь, Крым. 3 августа 2017
© Фото : Simferopol International Airport
Угрозы Киева не помогли: группа Scooter прилетела в Крым
Фестиваль #ZBFest проходит на виноградниках агрофирмы "Золотая балка" уже второй год подряд, а в этот раз — в удвоенном масштабе. В прошлом году однодневный фестиваль собрал, по подсчетам организаторов, 15 тысяч зрителей. В этот раз программа фестиваля растянулась на два дня, и организаторы ожидали в первый день до 30 тысяч посетителей. Однодневный входной билет стоил от 1 до 3,5 тысячи рублей. К месту фестиваля был организован бесплатный трансфер из Севастополя, и в 21.00 зрители еще продолжали прибывать на площадку.

Группа Scooter стала хедлайнером первого дня фестиваля, вместе с ней в пятницу в Балаклаве выступили Сергей Галанин и группа "СерьГа" и Гарик Сукачев с "Бригадой С".

Технические проблемы

Лидер группы Ленинград Срегей Шнуров. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На фестивале ZBFest выступят Scooter, "Серьга", "Бригада С" и "Ленинград"
"Бригада С" в конце своего выступления столкнулась с техническими трудностями — в середине песни "Напои меня водой" на сцене пропал звук. Музыканты не прервали выступление и допели до конца при поддержке зрителей.

Следующая песня тоже началась без звука — зрители пели "Бабушка курит трубку" хором вместе с участниками группы. В середине песни звук восстановили. Музыканты закончили выступление и покинули сцену под овации зрителей.

Хиты и фейерверк

Посетители фестиваля Золотая балка в Балаклаве. 2016 год
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На музыкальном фестивале #ZBFest можно будет пожениться
Наконец, ближе к полуночи началось выступление группы Scooter. Сцену осветили прожекторы, на экране появилось изображение молнии, и на сцену под фейерверк и крики и аплодисменты зрителей вышел солист Эйч Пи Бакстер. Группа начала выступление с традиционной Ten Seconds Before Sunrise, после чего вокалист поприветствовал зрителей.

"Good evening, Balaklava! Аre you ready? (Добрый вечер, Балакалава! Вы готовы?)" — обратился Эйч Пи Бакстер к зрителям. Они отреагировали криком, свистом и овациями. "Спасибо!" — ответил Бакстер по-русски.

Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер в клубе Milk. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Bild: Украина грозит группе Scooter тюрьмой за выступление в Крыму
За полтора часа группа исполнила все хиты, хорошо известные в России, — Bora! Bora! Bora!, Weekend!, Mary Got No Lamb, How Much Is The Fish? и Habanera.

На экране за сценой выступление группы сопровождало мультимедийное шоу. В кульминационные моменты включался фейерверк. Это приводило в восторг зрителей, которые пели вместе с группой, танцевали и снимали фото и видео. В перерывах между песнями Бакстер благодарил публику по-русски, а зрители отвечали ему криками и аплодисментами.

Обещал вернуться

Вид на центральный железнодорожный вокзал в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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После окончания выступления музыканты ушли со сцены, но зрители сразу же начали звать их на бис. Наконец, группа вернулась, Эйч Пи Бакстер взял гитару, и они исполнили одну из самых известных своих песен — Fire. Закончили музыканты еще одним своим танцевальным хитом — Move Your Ass.

"Спасибо, Crimea! See you next time (Увидимся)", — прокричал Бакстер в конце под залпы фейерверка и овации зрителей. Он представил участников группы, и музыканты покинули сцену.

Фестиваль в Балаклаве продолжится в субботу, перед крымчанами выступят Дима Билан, группа "Градусы", L'ONE и "Ленинград".

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