Группа Scooter впервые выступила в Крыму и пообещала вернуться

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Немецкая группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве.
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.
Удвоенный масштаб
Группа Scooter стала хедлайнером первого дня фестиваля, вместе с ней в пятницу в Балаклаве выступили Сергей Галанин и группа "СерьГа" и Гарик Сукачев с "Бригадой С".
Технические проблемы
Следующая песня тоже началась без звука — зрители пели "Бабушка курит трубку" хором вместе с участниками группы. В середине песни звук восстановили. Музыканты закончили выступление и покинули сцену под овации зрителей.
Хиты и фейерверк
"Good evening, Balaklava! Аre you ready? (Добрый вечер, Балакалава! Вы готовы?)" — обратился Эйч Пи Бакстер к зрителям. Они отреагировали криком, свистом и овациями. "Спасибо!" — ответил Бакстер по-русски.
На экране за сценой выступление группы сопровождало мультимедийное шоу. В кульминационные моменты включался фейерверк. Это приводило в восторг зрителей, которые пели вместе с группой, танцевали и снимали фото и видео. В перерывах между песнями Бакстер благодарил публику по-русски, а зрители отвечали ему криками и аплодисментами.
Обещал вернуться
"Спасибо, Crimea! See you next time (Увидимся)", — прокричал Бакстер в конце под залпы фейерверка и овации зрителей. Он представил участников группы, и музыканты покинули сцену.
Фестиваль в Балаклаве продолжится в субботу, перед крымчанами выступят Дима Билан, группа "Градусы", L'ONE и "Ленинград".