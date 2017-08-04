Американский канал НВО купил фильм "Тряпичный союз"

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Фильм Михаила Местецкого "Тряпичный союз", ранее получивший Гран-при фестиваля российского кино в Онфлере, куплен американским кабельным каналом HBO, написал в пятницу сам режиссер в социальной сети Facebook.

Трагикомедия "Тряпичный союз" — дебютная полнометражная картина Местецкого. Фильм рассказывает о дружбе четырех молодых людей, которые объединяются в "секретную" организацию под названием "Тряпичный союз" и развлекаются летом на подмосковной даче.

Главные роли в ленте исполнили популярные молодые актеры Александр Паль, Иван Янковский, Василий Буткевич и Павел Чинарев. На кинофестивале "Кинотавр" в Сочи они получили приз "за лучший актерский мужской ансамбль". В 2016 году картина была представлена на 66-м Берлинском кинофестивале в программе Generation.

"Тряпичный Союз" куплен каналом HBO. Не знаю, что из этого следует, но, говорят, покажут. Так что после очередных "Игр престолов" не переключайтесь", — написал Местецкий.

Режиссер рассказал РИА Новости, что фильм будут показывать в сентябре. "НВО закупила фильм и будет показывать его в сентябре. Это достаточно уникальная история, как говорит компания "Антипод", которая занимается продажей российского контента. Приятно, конечно, это такая "вишенка на большом торте" успехов этого фильма", — сказал Местецкий.

Режиссер добавил, что он занят подготовкой к новому фильму, съемки которого планируются следующим летом. "Сейчас мы пишем сценарий, подробности пока раскрывать не буду", — сказал он.

HBO (Home Box Office) — американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть. Среди продукции HBO наиболее известны популярные во всем мире телесериалы, такие как "Игра престолов", "Настоящий детектив", "Молодой папа" и другие.