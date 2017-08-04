Американский канал НВО купил фильм "Заложники" Резо Гигинеишвили

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский фильм "Заложники", получивший приз за лучшую режиссуру на кинофестивале "Кинотавр", куплен американским кабельным каналом НВО, рассказал РИА Новости режиссер Резо Гигинеишвили.
"Безусловно, для нас важно, что то, что началось на Берлинском фестивале, где к картине был проявлено определенное внимание, а смотр такого уровня — это возможность. чтобы фильм заметили, имеет продолжение. Три дня назад в Париже состоялась наша международная премьера. А сегодня я узнал, что его купил канал НВО. Мы, безусловно, очень рады, что получаем какие-то плоды за наш тернистый путь и преданное отношение к делу", — сказал Гигинеишвили.
Он отметил, что позитивная реакция внутри страны и международный интерес говорит о том, что режиссер "рассказал историю, которая так или иначе трогает людей".
Сюжет фильма совместного производства России и Грузии основан на событиях ноября 1983 года. 18 ноября самолет Ту-134А, вылетевший из Тбилиси, был захвачен в воздухе группой молодых мужчин и одной женщиной — грузинской "золотой молодежью". На борту самолета находилось 64 человека, в том числе семь членов экипажа. Пытаясь угнать самолет в Турцию, захватчики застрелили бортпроводницу, бортинженера, замначальника летно-штурманского отдела и двух пассажиров.
Ранее сообщалась что НВО также купил фильм Михаила Местецкого "Тряпичный союз". Фильм рассказывает о дружбе четырех молодых людей, которые объединяются в "секретную" организацию под названием "Тряпичный союз" и развлекаются летом на подмосковной даче. На кинофестивале "Кинотавр" в Сочи исполнители главных ролей получили приз "за лучший актерский мужской ансамбль". В 2016 году картина была представлена на 66-м Берлинском кинофестивале в программе Generation.