Такое "Кино": сын Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного альбома

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр представил сингл "Шепот" со своего дебютного мини-альбома "Опора". Всего на пластинке, которая выйдет 3 сентября, будет пять треков. Музыкальный проект Александра Цоя получил название "Ронин", на YouTube уже появилось официальное видео на песню "Шепот".

Клип собрал десятки восторженных отзывов со словами поддержки начинающему исполнителю и комментарии в духе преданных фанатов группы "Кино": "Цой жив" и "Цой вернулся".

© РИА Новости Комментарии слушателей к видео "Ронин — Шепот" в сети YouTube © РИА Новости Комментарии слушателей к видео "Ронин — Шепот" в сети YouTube

Сегодня свой день рождения отмечает Александр Цой! Желаем счастья, вдохновения и новых горизонтов! #АлександрЦой Публикация от Симфоническое Кино (@symphokino) Июл 26 2017 в 8:56 PDT

Ранее 31-летний Александр Цой был известен как дизайнер. Сын легенды русского рока занимался оформлением концертных шоу, телевизионных программ и обложек для пластинок. До сих пор участие Александра в музыкальных проектах ограничивалось игрой на гитаре в санкт-петербургской группе Para bellvm. Однако написанием песен Александр занимается более десяти лет. Теперь начинающий вокалист намерен искать единомышленников для создания полноценного коллектива.

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыканту было всего 28 лет. Сейчас снимаются сразу три фильма о жизни Цоя. Над проектами работают режиссеры Кирилл Серебренников, Алексей Учитель и участник первого состава "Кино" Алексей Рыбин.