Такое "Кино": сын Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного альбома

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр представил сингл "Шепот" со своего дебютного мини-альбома "Опора". Всего на пластинке, которая выйдет 3 сентября, будет пять треков. Музыкальный проект Александра Цоя получил название "Ронин", на YouTube уже появилось официальное видео на песню "Шепот".
Клип собрал десятки восторженных отзывов со словами поддержки начинающему исполнителю и комментарии в духе преданных фанатов группы "Кино": "Цой жив" и "Цой вернулся".
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыканту было всего 28 лет. Сейчас снимаются сразу три фильма о жизни Цоя. Над проектами работают режиссеры Кирилл Серебренников, Алексей Учитель и участник первого состава "Кино" Алексей Рыбин.