Угрозы Киева не помогли: группа Scooter прилетела в Крым

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Легендарная немецкая группа Scooter прилетела в Симферополь, чтобы выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве. Музыкантов не напугали предостережения Украины, которая традиционно протестует против визита иностранцев на полуостров.

"Полет прошел хорошо, а завтра у меня концерт", — сказал лидер группы Эйч Пи Бакстер, которого накануне в Симферополе встречали поклонники и организаторы ZBFest.

Scooter — одна из самых известных немецких групп, основанная в 1993 году. Scooter играет электронную музыку разных жанров. Ее последний альбом Ace вышел в 2016 году.

Угрозы Украины

В середине июня заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил немецкому таблоиду Bild, что музыкантам Scooter может грозить до восьми лет тюрьмы, если они выступят в Балаклаве.

По словам украинского чиновника, иностранцы могут посещать Крым только с особого разрешения Киева, а въезжать на полуостров при этом полагается с территории Украины. При этом менеджер группы рассказал, что музыканты полетят в Крым через Москву.

Такое нарушение карается лишением свободы на срок от одного до восьми лет, заявил Енин. По его словам, сейчас уже "идут расследования в отношении нескольких иностранцев, которые нелегально проникли на Крымский полуостров".

Вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер тогда выразил удивление по поводу позиции Киева ситуации.

"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты. У нас есть, что им показать", — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и менеджер группы Йенс Теле.

"Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка совершенно аполитична, и мы хотим держаться в стороне от политических вопросов. Мы ездим на Украину и в Россию с 1995 года, у нас там много фанатов, которые с нетерпением ждут Scooter", — заявил он.

Тогда газета обратила внимание, что рядом с датой выступления в Балаклаве на официальном сайте группы не указана страна, только город. Теле признал, что это неслучайно.

"Мы специально это сделали. Мы не хотим делать ситуацию взрывоопасной, хотим оставаться нейтральными", — подчеркнул он.

"Без политической подоплеки"

Скандал прокомментировал и заместитель генерального директора агрофирмы "Золотая Балка", которая организует фестиваль ZBFest, Игорь Ткачук

"Нам очень странно слышать обвинения в адрес музыкантов мирового масштаба, которые едут на фестиваль играть классную музыку, то есть сеять разумное, доброе, вечное. И уж полное недоумение вызывают угрозы тюремным сроком по отношению к артистам", — сказал Ткачук.

По его словам, фестиваль призван объединить людей на почве любви к хорошей музыке.

"В нашем фестивале нет никакой политической подоплеки. Мы вообще не хотим звучать в таком недобром, негативном контексте. Напротив — мы хотим пригласить всех, в том числе граждан Германии и Украины, послушать выступление лучших российских и западных музыкантов на наших виноградниках и получить настоящее удовольствие от жизни!" — подчеркнул представитель организаторов мероприятия.

#ZBFest был учрежден в честь Международного дня шампанского. Фестиваль пройдет в Крыму во второй раз, в 2016 году его посетили 15 тысяч человек.

В этом году мероприятие будет длиться два дня, организаторы ожидают около 40 тысяч гостей.

Крымчане ждут концерта

Концерт Scooter намечен на пятницу. На одной сцене с немцами выступят Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа".

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что многие крымчане хотят посмотреть на выступление Scooter.

"Я сегодня буду на фестивале в Балаклаве и с удовольствием послушаю выступление Scooter — оно было заранее анонсировано — потому что мне эта группа действительно нравится", — сказал крымский политик в эфире радио Sputnik, добавив, что у Scooter в Крыму, как и по всей стране, очень много поклонников.

По его мнению, попытки Запада "огородить стеной" Крым не увенчались успехом.

"Напомню, что кроме Scooter к нам в последние три года приезжало очень большое количество известных исполнителей со всего земного шара. Это и оперные певцы, и балетные артисты, и эстрада. А если мы к этому добавим представителей европейского бизнеса, депутатов парламентов из стран Европы, которые приезжают, чтобы изучить ситуацию с правами человека — и не находят никаких нарушений, то мы можем точно сказать, что та "стена", которую хотели выстроить вокруг нашего полуострова — она если и есть, то больше похожа на сито", — подчеркнул Колесниченко.