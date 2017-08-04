Угрозы Киева не помогли: группа Scooter прилетела в Крым

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Легендарная немецкая группа Scooter прилетела в Симферополь, чтобы выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве. Музыкантов не напугали предостережения Украины, которая традиционно протестует против визита иностранцев на полуостров.
Scooter — одна из самых известных немецких групп, основанная в 1993 году. Scooter играет электронную музыку разных жанров. Ее последний альбом Ace вышел в 2016 году.
Угрозы Украины
В середине июня заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил немецкому таблоиду Bild, что музыкантам Scooter может грозить до восьми лет тюрьмы, если они выступят в Балаклаве.
Такое нарушение карается лишением свободы на срок от одного до восьми лет, заявил Енин. По его словам, сейчас уже "идут расследования в отношении нескольких иностранцев, которые нелегально проникли на Крымский полуостров".
Вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер тогда выразил удивление по поводу позиции Киева ситуации.
"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты. У нас есть, что им показать", — сказал он.
Аналогичного мнения придерживается и менеджер группы Йенс Теле.
Тогда газета обратила внимание, что рядом с датой выступления в Балаклаве на официальном сайте группы не указана страна, только город. Теле признал, что это неслучайно.
"Мы специально это сделали. Мы не хотим делать ситуацию взрывоопасной, хотим оставаться нейтральными", — подчеркнул он.
"Без политической подоплеки"
Скандал прокомментировал и заместитель генерального директора агрофирмы "Золотая Балка", которая организует фестиваль ZBFest, Игорь Ткачук
"Нам очень странно слышать обвинения в адрес музыкантов мирового масштаба, которые едут на фестиваль играть классную музыку, то есть сеять разумное, доброе, вечное. И уж полное недоумение вызывают угрозы тюремным сроком по отношению к артистам", — сказал Ткачук.
По его словам, фестиваль призван объединить людей на почве любви к хорошей музыке.
#ZBFest был учрежден в честь Международного дня шампанского. Фестиваль пройдет в Крыму во второй раз, в 2016 году его посетили 15 тысяч человек.
В этом году мероприятие будет длиться два дня, организаторы ожидают около 40 тысяч гостей.
Крымчане ждут концерта
Концерт Scooter намечен на пятницу. На одной сцене с немцами выступят Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа".
"Я сегодня буду на фестивале в Балаклаве и с удовольствием послушаю выступление Scooter — оно было заранее анонсировано — потому что мне эта группа действительно нравится", — сказал крымский политик в эфире радио Sputnik, добавив, что у Scooter в Крыму, как и по всей стране, очень много поклонников.
По его мнению, попытки Запада "огородить стеной" Крым не увенчались успехом.