"Киев, вы нагнули Москву" и другие скандалы вокруг иностранных музыкантов

Американский рокер Мэрилин Мэнсон резко высказался о московских фанатах во время концерта в Киеве. Этот инцидент вызвал в России большой резонанс — многие восприняли слова музыканта как политический выпад в адрес всей страны. Редакция РИА Новости вспомнила ряд других случаев, когда зарубежные артисты, приехавшие на гастроли, оказывались в центре скандала. Подробнее — в нашем материале.