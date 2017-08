Мэрилин Мэнсон грубо высказался о московских фанатах на концерте в Киеве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон резко высказался о Москве во время концерта в Киеве. Момент запечатлел на видео один из пользователей Instagram.

"Киев! Не хочу лезть в политику, но вы только что нагнули Москву! (I don't wanna be political, but you just made Moscow sound like your bitch), — заявил он.

По всей видимости, артист этой фразой сравнил реакцию публики на свое шоу в Москве, где он выступал 31 июля, и в Киеве. Вероятно, на московском концерте Мэнсона зрители реагировали недостаточно бурно.

Это был второй его визит в Киев за всю карьеру. До этого он приезжал в украинскую столицу в 2012 году. В Москве рокер выступал гораздо чаще, причем позапрошлый его концерт, который должен был состояться 27 июня 2014 года на фестивале Park Live, был сорван православными активистами.