Forbes назвал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей в мире, пишет журнал Forbes.

Как пишет издание, за прошлый год писательница заработала 95 миллионов долларов. Причиной для того, что Роулинг возглавила рейтинг писателей, стал ее возврат к серии с изданием пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Пятое место занял Стивен Кинг, который заработал 15 миллионов долларов благодаря своей новой, 55-й книге "Пост сдал". Четвертое место занял автор книги "Код да Винчи" Дэн Браун (20 миллионов долларов), третье — Джефф Кинни (21 миллион долларов), автор "Дневника слабака". На втором месте — писатель в жанре детектив Джеймс Паттерсон (87 миллионов долларов).

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии. Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.