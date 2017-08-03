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Культура

Мединский поручил составить смету реставрации Новодевичьего монастыря

16:5903.08.2017
(обновлено: 17:02 03.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВид на Новодевичий монастырь. Архивное фотоВид на Новодевичий монастырь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский дал поручение компании "Центрреставрация" до 1 марта 2018 года утвердить финальную смету на завершение реставрационных работ в Новодевичьем монастыре, а также проверить стоимость работ на некоторых объектах, в частности реконструкции Прясел Севериной стены, обследование иконостаса Смоленского собора.

Барельефы, обнаруженные в ходе реставрации на фасаде павильона № 6 «Химия». 3 августа 2017
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В реставрируемом павильоне на ВДНХ нашли скрытые барельефы
"До 1 марта следующего года завершить все проектные работы, осметить и утвердить окончательно таблицу финальных трат, суммы…, чтобы мы поняли финальную сумму, которую нам надо планировать в бюджет 18-19 годов для окончательного завершения работ", — сказал министр на рабочем совещании по вопросу выполнения реставрационных работ в Новодевичьем монастыре в министерстве культуры в четверг.

В ходе совещания министр также дал поручение проверить стоимость работ на отельных объектах Новодевичьего монастыря. В частности министра удивила стоимость работ по реставрации Прясел Северной стены (280 квадратных метров) — более 65 миллионов рублей.

Преображенская церковь
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Реставрацию Преображенской церкви в Кижах завершат в 2019 году
"Я прошу "Центрреставрацию" провести проверку ценообразования, на предмет обоснованности цен. Проанализировать подобного типа работы, поскольку если мы каждый участок стены будем делать за 1,5 миллиона долларов… На уровне здравого смысла такая стоимость вызывает вопросы. Поэтому прошу проверить расценки и их обоснованность", — сказал Мединский.

Министр также поручил проверить стоимость обследований центрального иконостаса Смоленского собора — 19 миллионов рублей и контракт на 112,7 миллионов рублей на реставрацию Покровской церкви над южными воротами.

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году князем Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря считается образцом московского барокко и находится под охраной ЮНЕСКО.

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