Троицкий объяснил слова Мэрилина Мэнсона о московских фанатах

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон никогда не проявлял интереса к политике, поэтому его слова на концерте в Киеве не стоит расценивать как политическое заявление, он лишь пытался подбодрить публику, считает известный музыкальный критик Артемий Троицкий.

Ранее в сети появился ролик с концерта Мэнсона в Киеве, где он, обращаясь к публике, упомянул Москву: "Kiev, now I don't want to be political but you just made Moscow sound like your bitch". СМИ разошлись в оценках этого высказывания певца: некоторые увидели в нем выпад в сторону Москвы, некоторые сочли обычным поведением эпатажного рокера. Мэнсон прославился в 90-е годы своей критикой в адрес религиозных институтов. На своих выступлениях артист обычно обращается к публике в непечатных выражениях.

"Мэрилин Мэнсон — не тот человек, от которого стоит ждать политических заявлений. Он никогда никаким активизмом в этой области не славился. Естественно, кричал он только для того, чтобы подбодрить зрителей. Что касается форм, в которых это происходит, здесь самые разные фразы допустимы, в том числе, наверное, такие экзотические. Я думаю, что просто на автопилоте артисты проговаривают такого рода фразы", — сказал Троицкий РИА Новости.

Он добавил, что артист вряд ли стремился "снискать себе славу политического провокатора".

Концерт Мэрилина Мэнсона в Киеве состоялся 2 августа, в Москве музыкант выступил 21 июля.