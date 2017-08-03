МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за два года до вступления в должность дал предварительное согласие на съемку в третьей части фильма-катастрофы "Акулий торнадо" в роли главы государства, пишет журнал Hollywood Reporter.

Изначально на роль главы государства предполагалось пригласить бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но переговоры с ней провалились. Идея о том, что президента может сыграть Трамп, тогда бизнесмен и ведущий реалити-шоу Celebrity Apprentice, возникла у одного из актеров, Иана Зиринга, участвовавшего в съемках двух первых частей фильма. Ответ не заставил себя ждать, пишет издание.

"Дональд сказал да", — заявил Дэвид Лэтт, один из основателей кинокомпании Asylum, занимавшейся съемками фильма. "Он был в восторге, что ему предложили", — добавил он.

Переговоры по участию Трампа в съемках фильма "зашли достаточно далеко", компания даже составила контракт и направила его адвокату нынешнего президента Майклу Коэну, однако дальше дело не пошло. Через несколько недель молчания Коэн сообщил представителям съемочной группы, что Трамп собирается выдвигать кандидатуру на пост президента, поэтому сейчас "не лучшее время" для участия в съемках. В конечном итоге роль получил актер Марк Кьюбан.