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Культура

Кинопремьеры недели: "Темная башня" по Кингу и покорившая Канн "Теснота"

22:3602.08.2017
(обновлено: 22:38 02.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска кинотеатра. Архивное фотоВывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Два фильма из программы Каннского кинофестиваля – драма "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова и "Ветряная река" американца Тейлора Шеридана, а также долгожданная экранизация эпопеи Стивена Кинга "Темная башня" на этой неделе выйдут в прокат в российских кинотеатрах.

"Темная башня"

Поклонники творчества "короля ужасов" Стивена Кинга наконец-то дождались выхода экранизации цикла романов "Темная башня". Рейтинг зрительского ожидания картины на Rotten Tomatoes составил 99%. Режиссером фильма стал датчанин Николай Арсель – номинант на "Оскар" за фильм "Королевский роман", сценарист "Девушки с татуировкой дракона". В "Темной башне" Арсель стал еще и соавтором сценария, одобренного лично Кингом. Писатель был вовлечен во все стадии процесса работы над фильмом.

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Темная башня во вселенной Кинга удерживает целостность Срединного мира, разрушить ее мечтает всемогущий человек в черном Уолтер О'Дим (Мэттью Макконахи), ему противостоит последний стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эльба). Между двух противоборствующих сил оказывается обычный 14-летний мальчик из нашего мира. Значительную часть истории зритель видит именно глазами Джейка.

"Я решил придерживаться описанной Кингом смеси современности и фантастики. Кинг в этом вопросе – настоящий дока… Нам было необходимо убедить зрителей в правдоподобности происходящего на экране, чтобы Срединный мир и его обитатели были настолько же убедительными, насколько наша обычная, повседневная жизнь", – приводит слова режиссера пресс-служба фильма.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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По словам режиссера, сыгравший Стрелка Идрис Эльба смог передать все нюансы характера Роланда. На эту же претендовал и Макконахи, но в результате стал человеком в черном.

"Этот персонаж прост и весел, но при этом безжалостен и страшен, кажется, что у него все под контролем. Макконахи идеально подходил на роль человека в черном – он запредельно очарователен, расслаблен, но в нем чувствуется чудовищная энергетика", — пояснил Арсель.

"Теснота"

Премьера фильма "Теснота" — режиссерского дебюта Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова, прошла на 70-м Каннском фестивале в программе "Особый взгляд". Картина была удостоена премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ). Российская премьера состоялась в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, где картина о межнациональных отношениях получила приз "за лучший дебют", фильм также стал обладателем Гран-при Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало". 

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Теснота"
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Теснота"

Действие драмы происходит в конце 90-х годов XX века в Нальчике, где проживает еврейская семья. Однажды сына и невестку похищают местные бандиты и требуют выкуп, непосильный для семьи… Главные роли в фильме исполнили Дарья Жовнер, Ольга Драгунова, Артем Цыпин.

По словам режиссера, его главной задачей было показать человеческие отношения в многонациональной среде. "Потому что у нас многонациональная страна, и нравится это кому-то или нет, эта многонациональность часто становится причиной конфликтов", — подчеркнул Балагов на пресс-конференции, посвященной фильму.

"Ветренная река"

Триллер Тейлора Шеридана "Ветреная река" – еще одни участник программы "Особый взгляд" в Канне, удостоенный приза за лучшую режиссуру. По словам режиссера, он задался вопросом: "Как могут люди жить на землях, для жизни не предназначенных?" и ответил на него "отчаянно и эмоционально".

Кинозал. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По сюжету на территории индейской резервации "Ветреная река" егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берётся помочь в расследовании этого дела начинающему агенту ФБР Джейн Бэннер, для которой мир резервации полон загадок. Вместе они противостоят зловещим силам этих мест… Главные роли исполнили Элизабет Олсен, Джереми Реннер, Келси Чоу, Джулия Джонс, Джон Бернтал.

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