В Выборге откроют памятный знак Эльдару Рязанову

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фестиваль российского кино "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа, откроет в честь 90-летия со дня рождения Эльдара Рязанова памятную плиту на Аллее Звезд. Об этом сообщили РИА Новости в оргкомитете кинофорума.

Восемнадцатого ноября 2017 года известному режиссеру, сценаристу, драматургу, поэту и актеру Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет.

Выборгский фестиваль "Окно в Европу" в честь выдающегося кинорежиссера откроет памятную плиту на Аллее Звезд, расположенную перед кинотеатром "Выборг Палас", где проходят главные события кинофорума. Также фестиваль выпустил специальный памятный постер к юбилею мастера.

"Рязанов — великий режиссер и блистательный комедиограф ХХ века, — сказал РИА Новости президент фестиваля Армен Медведев. — На его фильмах выросло не одно поколение российских кинематографистов и зрителей. Мы с благодарностью вспоминаем Мастера и в рамках фестиваля показываем его фильм "Андерсен. Жизнь без любви", который отметил свое десятилетие".

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.