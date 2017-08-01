На Вологодчине пройдет фестиваль кузнечного мастерства "Железное поле"

ВОЛОГДА, 1 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. XI межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства "Железное поле" пройдет в Устюжне 4 и 5 августа в рамках ежегодной Поздеевской ярмарки, посвященной 765-летию города, сообщил РИА Новости начальник департамента туризма и культуры области Владимир Осиповский.

"В масштабном фестивале кузнечного мастерства примут участие несколько десятков мастеров художественной ковки из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Мышкина, Вологды, Череповца и, конечно, самого Устюженского района", — рассказал Осиповский.

По его словам, в первый день фестиваля устюжане и гости города смогут принять участие в мастер-классах мастеров художественных промыслов и кузнечных конкурсах. Парам молодоженов, сочетающимся 4 августа законным браком, будет предложено пройти традиционный обряд "оковывания свадьбы".

"На фестивале пройдет конкурс кованых изделий "Устюжна цветущая" и конкурс среди кузнецов на изготовление цельнокованого листика дерева или цветка из заготовки. Выполненные за два часы работы железные листики затем составят единую композицию "Ветвь памяти", которую участники "Железного поля" подарят музею-усадьбе Батюшковых и Александра Куприна в селе Даниловское", — отметил начальник департамента.