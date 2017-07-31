Более 568 кг вареников налепили и съели на фестивале в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 31 июл — РИА Новости. Более 568 кг вареников налепили и съели на фестивале "Всэ будэ смачно!" в Алтайском крае, это почти в два раза больше, чем в прошлом году, рассказала РИА Новости руководитель "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева.

По ее словам, в минувшие выходные в Романовском районе в третий раз состоялся вкусный, яркий, веселый праздник — Фестиваль вареника.

"Более 50 самых невероятных начинок приготовили мастерицы для гостей: помидоры, чечевица, ревень, щавель, смородина. Были и ленивые с молоком и вареники с песком. Кстати, для них муку обжаривают на свином сале, остужают и начиняют тесто", — рассказала Сажаева.

По словам главы администрации Романовского района Андрея Науменко, в этом году расширилась география фестиваля.

"Если раньше мы приглашали к себе на фестиваль, то сейчас участники приехали самостоятельно, причем не только из районов Алтайского края, но и из Новосибирска", — сказал Науменко.

По его словам, гостей фестиваля удивляли в этом году и рекордами, так одна из мастериц смогла приготовить за три минуты 22 вареника.

Участники фестиваля удивляли подходом к оформлению композиций из вареников. В этом году настоящим "Вареничным чудом" стали "Вареник-торт", "Золотая рыбка" и "Вареник-гусь". А на аукционе "Вареник с сюрпризом", ставшим уже традиционным, самым оригинальным стал вареник с запеченной уткой.

Ранее губернатор Александр Карлин сообщил, что фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края.

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