Липецкий фестиваль "Раненбургское застолье" собрал более 16 тысяч гостей

ЛИПЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Более 16 тысяч человек приняли участие в гастрономическом фестивале Липецкой области "Раненбургское застолье", где гости и туристы праздника смогли не только отведать вкусные блюда, но и увидеть выступления артистов, конкурсы частушечников, народные игры и забавы, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Все желающие смогли принять участие в экскурсионных программах и посетить мастер-классы ремесленников.
"Раненбургское застолье" является обладателем Гран-при Всероссийской национальной премии в области событийного туризма 2015 года. По оценке аналитического агентства ТурСтат, как отмечает пресс-служба, "Раненбургское застолье" в 2017 году вошло в топ-10 самых популярных гастрономических фестивалей России.
"В прошлом году фестиваль посетили более 10 тысяч человек, в этом число туристов выросло до 16 тысяч. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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