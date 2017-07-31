Липецкий фестиваль "Раненбургское застолье" собрал более 16 тысяч гостей

ЛИПЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Более 16 тысяч человек приняли участие в гастрономическом фестивале Липецкой области "Раненбургское застолье", где гости и туристы праздника смогли не только отведать вкусные блюда, но и увидеть выступления артистов, конкурсы частушечников, народные игры и забавы, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Большое праздничное застолье было организовано на центральных улицах города Липецка, где угощения в традициях русской кухни представили все сельские поселения Чаплыгинского района. А в городском парке на специальных площадках готовили блюда по аутентичным рецептам в печах, на кострах, вертелах, мангалах, в котлах, чугунах, казанах и даже тыквах", — рассказали в пресс-службе.

Все желающие смогли принять участие в экскурсионных программах и посетить мастер-классы ремесленников.

"Раненбургское застолье" является обладателем Гран-при Всероссийской национальной премии в области событийного туризма 2015 года. По оценке аналитического агентства ТурСтат, как отмечает пресс-служба, "Раненбургское застолье" в 2017 году вошло в топ-10 самых популярных гастрономических фестивалей России.

"В прошлом году фестиваль посетили более 10 тысяч человек, в этом число туристов выросло до 16 тысяч. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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