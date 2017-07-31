Лидер рок-группы "Ноль" не планирует эмигрировать, заявил его директор

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российский рок-музыкант Федор Чистяков будет больше времени проводить за рубежом, но эмигрировать в США не планирует, об этом РИА Новости сообщил концертный директор артиста.

Ранее СМИ сообщили, что лидер группы "Ноль" Федор Чистяков во время концертного тура по США объявил об эмиграции, поскольку в России запретили организацию "Свидетели Иеговы", членом которой является музыкант.

"Это не совсем корректная информация. Речи не идет об эмиграции, у него остается российский паспорт, он не подавал никаких статусов беженца и прочего. Федор будет больше времени проводить за рубежом, оставаясь при этом российским гражданином", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что концерты, запланированные в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России, состоятся.

Рок-музыкант и композитор Федор Чистяков является лидером группы "Ноль". Наибольшую популярность приобрели его песни "Человек и кошка", "Улица Ленина", "Песня о настоящем индейце". Долгое время он занимался сольным проектом, но в апреле нынешнего года объявил о возрождении группы. Совместно с Алексеем Николаевым, сооснователем коллектива, они дадут ряд концертов в ноябре нынешнего года.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста. Вслед за этим Верховный суд РФ признал ликвидацию организации законной.