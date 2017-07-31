Актера Алексея Гришина выписали из больницы

Актеры Александр Леньков и Алексей Гришин в сцене из спектакля Три сестры в театре имени Моссовета. Архивное фото

Актеры Александр Леньков и Алексей Гришин в сцене из спектакля Три сестры в театре имени Моссовета. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Актер театра и кино Алексей Гришин, в это воскресенье разбившийся на квадроцикле в Подмосковье, выписан из больницы домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Гришин в воскресенье перевернулся на квадроцикле в Подмосковье и получил травмы, а его товарищ, находившийся за рулем, погиб.

"Пациент выписан домой", — сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Гришин — выпускник школы-студии МХАТ, в 1998–2006 годах работал в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Известен по эпизодическим ролям в фильмах "Мафия: Игра на выживание", "С Новым годом, мамы!", "Платон", "Глянец" и "Брат-2", где в роли бортпроводника появился в эпизоде возвращения главных героев из США в Россию.