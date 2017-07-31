Умер автор установленной в Москве скульптуры "Похищение Европы"

БРЮССЕЛЬ, 31 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Известный бельгийский скульптор-монументалист, почетный член Российской Академии изящных искусств, лауреат многих международных премий Оливье Стребель скончался в возрасте 90 лет.

"Мэтр Стребель скончался в субботу", — сообщили РИА Новости в понедельник в фонде имени Оливье Стребеля.

Скульптор являлся одним из наиболее ярких художников-символистов Бельгии. Родившись в 1927 году в Брюсселе в семье художников, Стребель с ранних лет обучался работе с керамикой и скульптуре. Уже к 20 годам он приобрел широкую известность. Сегодня работы скульптора установлены в главных городах Европы, США и Азии.

В Москве работа Стребеля украшает площадь Европы. Абстрактная скульптурная композиция фонтана "Похищение Европы" была подарена Брюсселем столице России. Скульптурная композиция представляет собой гигантский сноп переплетающихся и взметнувшихся в небо серебристых труб из нержавеющей стали. Фонтан был открыт в сентябре 2002 года.