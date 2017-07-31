Медведев назвал Эдиту Пьеху королевой отечественной эстрады

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, поздравляя с 80-летием народную артистку СССР Эдиту Пьеху, назвал ее неповторимой певицей, актрисой и настоящей королевой отечественной эстрады, сообщается на сайте кабмина.

"Уверен, что сегодня юбилей отмечаете не только Вы, Ваша семья, коллеги и преданные друзья. С Вами в этот день – сердца миллионов людей, которые искренне любят Вас. Вы – яркая, неповторимая певица и актриса, настоящая королева отечественной эстрады, в которой органично сочетаются редкий по красоте голос, умение быть естественной и обаятельной, женственной и элегантной", — говорится, в частности, в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что, появившись на сцене, Эдита Пьеха стала не только законодательницей мод, но и оригинального стиля исполнения, в котором каждая песня наполнена искренностью, душевностью и глубиной.

Эдита Пьеха — советская и российская певица, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Российской национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.