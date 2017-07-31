Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская оперная певца Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав за год 7,5 миллиона долларов.

На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов, на третьем — рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

Также в десятку попали Дима Билан, Григорий Лепс, группа "Би-2", Сергей Шнуров, Земфина, Николай Басков и Егор Крид.

По данным издания, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 миллиона долларов.

На прошлой неделе журнал опубликовал рейтинг отечественных звезд шоу-бизнеса и спорта. В нем Киркоров занял второе место, пропустив вперед лишь хоккеиста Александра Овечкина. Нетребко в списке заняла девятую строчку, а Тимати стал четвертым.