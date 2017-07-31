Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов
10:5331.07.2017
(обновлено: 11:41 31.07.2017)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская оперная певца Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав за год 7,5 миллиона долларов.
На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов, на третьем — рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.
Также в десятку попали Дима Билан, Григорий Лепс, группа "Би-2", Сергей Шнуров, Земфина, Николай Басков и Егор Крид.
По данным издания, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 миллиона долларов.
На прошлой неделе журнал опубликовал рейтинг отечественных звезд шоу-бизнеса и спорта. В нем Киркоров занял второе место, пропустив вперед лишь хоккеиста Александра Овечкина. Нетребко в списке заняла девятую строчку, а Тимати стал четвертым.
Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" и игрок сборной России по хоккею Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes, заработав в минувшем году 14 миллионов долларов.
На втором месте списка оказался король российской эстрады, певец Филипп Киркоров, доход которого составил 7,4 миллиона долларов.
Почетное третье место рейтинга досталось также певцу. Григорий Лепс за минувший год смог заработать 6 миллионов долларов. Кроме того, он уверенный лидер по запросам интернет-пользователей - более 11 миллионов.
Основатель бизнес империи Black Star Тимати оказался на четвертой строчке рейтинга Forbes. Доход певца за прошлый год составил 6,6 миллиона долларов, в его копилке 8,7 миллиона запросов в "Яндексе".
Дима Билан занял пятую строчку рейтинга самых успешных российских знаменитостей. У певца доход в 6 миллионов рублей и более 5 миллионов запросов в интернете.
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России по хоккею Евгений Малкин оказался на шестой позиции списка. Его доход за год составил 9,5 миллионов долларов, однако у "Яндекса" хоккеист смог получить только 240 тысяч запросов.
На седьмой строчке рейтинга - Егор Крид. Его доход за минувший год составил четыре миллиона долларов. Кроме того, певец чрезвычайно популярен на просторах интернета: в "Яндексе" его персоной интересовались более десяти миллионов раз.
Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский занял восьмую позицию рейтинга Forbes. За год хоккеист заработал 8,5 миллиона долларов, однако в его копилке всего 349 тысяч запросов в интернете.
На девятой строчке рейтинга оказалась оперная певица Анна Нетребко. Ее доход за минувший год составил 7,5 миллиона долларов, однако дива была не слишком популярна среди интернет-аудитории: всего 580 тысяч просмотров.
Замыкает десятку самых успешных российских звезд телеведущая и главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак. Ее скромный по меркам списка доход в 2,2 миллиона долларов с лихвой компенсируется пятью с половиной миллионами запросов в "Яндексе" и почти девятью тысячами упоминаний в СМИ - по этому показателю Собчак уступает в списке лишь Филиппу Киркорову.