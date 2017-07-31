В московском парке "Фили" пройдет фестиваль интеллектуальной музыки

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music 2017 пройдет в летнем кинотеатре парка "Фили" с 2 августа по 9 сентября, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Все концерты начинаются в 19:00.

2 августа на мероприятии выступят Михаил Башаков и Хельга Патаки, 9 августа на сцену выйдут Игорь Бычков и группа "Алоэ", а также Юлия Теуникова. 16 августа в парке прозвучат композиции Кирилла Комарова и Константина Арбенина, а 23 августа — Дмитрия Малолетова и Александра Виницкого. 30 августа свою программу представят группа "Можжевельник", Юлия Тузова и коллектив "Порт июля" (Москва).

В день города, 9 сентября, в 13:00 в парке начнется гала-концерт "Филигрань". Вход свободный.