Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил безграничную преданность искусству народной артистки СССР Эдиты Пьехи, поздравляя ее с 80-летием, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Огромный, щедрый талант и безграничная преданность искусству помогли Вам добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Завоевать признание и искреннюю любовь публики", — говорится в поздравительной телеграмме.

Эдита Пьеха — советская и российская певица, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Российской национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.