В галерее Айвазовского ответили на слова Порошенко об "украинском наследии"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского прокомментировали призыв президента Петра Порошенко чтить украинское наследие по случаю двухсотлетия со дня рождения художника, сообщает RT.

Старший научный сотрудник галереи Ольга Гутман отметила, что живописец родился и жил в Феодосии в то время, когда этот город был частью Российской империи.

"Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и (Владимир — ред.) Боровиковский значился украинским художником, (Василий – ред.) Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником", — приводит RT словам Гутман.

Она также отметила, что Айвазовский получил образование в Петербургской академии художеств, воспитываясь в традициях русской школы живописи.

"Считаю абсолютно правильным называть его русским художником", — добавила Гутман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко приписал Ивана Айвазовского к украинскому наследию.

Иван Айвазовский, художник-маринист армянского происхождения, родился в 1817 году в Крыму. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и в своем родном городе — Феодосии.