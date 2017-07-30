Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без удостоверения

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает некоммерческий показ отечественных фильмов, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения, сообщается на сайте Кремля.

На сегодняшний день на территории РФ прокат или показ фильма без прокатного удостоверения не допускается. Законом установлены два исключения из данного правила: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа; показ на проводимом на территории РФ международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для данного показа.

"Устанавливается, что в случаях некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, прокатное удостоверение на показ фильмов не требуется", — сообщается на сайте Кремля.