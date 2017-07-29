В Суздале открыли первый в мире памятник режиссеру Андрею Тарковскому

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Суздале прошла церемония открытия первого в мире памятника знаменитому режиссеру Андрею Тарковскому.

Памятник расположен на берегу реки Каменка вблизи Спасо-Ефимьева монастыря, где режиссер в 1965 году снимал новеллу "Колокол" из фильма "Андрей Рублев". Церемония открытия была приурочена к 85-летию со дня рождения Тарковского.

Скульптурная композиция высотой 4,5 метра состоит из часовни в виде колокола, фигур самого Тарковского и двух персонажей знаменитого фильма — Андрея Рублева и мастера Бориски. По сторонам постамента выгравированы имена сценариста, режиссера-постановщика и актеров, создававших киноленту. Памятник был создан скульптором Марией Тихоновой.

Церемонию открытия памятника посетили сын режиссера Арсений Тарковский, а также актеры Николай Бурляев, Александр Панкратов-Черный и Александр Балуев. Бурляеву, который в фильме сыграл роль мастера Бориски, принадлежит идея установки памятника.