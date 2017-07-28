В Ивановской области пройдет коллегия Минкульта по музейному делу

ИВАНОВО, 28 июл — РИА Новости. Коллегию по музейному делу, организованную Минкультуры России, планируется провести в сентябре в ивановском Плесе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Соответствующая договоренность была достигнута накануне в ходе встречи губернатора Ивановской области Павла Конькова с главой Минкультуры Владимиром Мединским.

На встрече Коньков предложил расширить условия субсидирования творческой деятельности государственных и муниципальных театров. В настоящее время поддержку из федерального бюджета получают муниципальные театры, расположенные в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. По мнению ивановского губернатора, аналогичную меру поддержки можно было бы распространить и на театры в более крупных городах, сообщил собеседник агентства.

Предстьавитель пресс-службы напомнил, что в 2017 году субсидию в размере 5,5 мииллиона рублей получил Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского на постановку спектаклей "Снегурочка" и "Ромео и Джульетта".

Стороны также обсудили участие Ивановской области в федеральной программе "Большие гастроли", в рамках которой ведущие столичные театры выезжают на гастроли в регионы. "На сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности о гастролях в Ивановской области Государственного академического театра кукол имени Образцова, театра "Мастерская П.Н.Фоменко", других прославленных коллективов", — приводит пресс-служба слова Конькова.

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