Артисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В рамках "Летних балетных сезонов", которые проходят в Москве с 1 июля, молодые танцовщики Парижской оперы Жереми-Лу Кер и Антуан Киршер исполнят партии Ромео и Меркуцио в балете "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, сообщили в пресс-службе "сезонов".

Спектакли состоятся на сцене Российского Молодежного театра (РАМТ) 28 и 29 июля.

Жереми-Лу Кер участвует в московских "Летних балетных сезонах" второй раз. В прошлом году он блестяще исполнил главные партии в спектаклях "Щелкунчик" и "Дон Кихот".

"Для меня большая радость и честь танцевать для российской публики. Она по-хорошему ненасытна, любит балет и требует от тебя полного включения, полной отдачи. Конечно, выступать перед таким искушенным зрителем — очень ответственно", — сказал в интервью РИА Новости артист.

По словам танцовщика, ему нравится, что "Летние балетные сезоны" дают зрителям возможность увидеть много классических балетных постановок в исполнении разных трупп.

"Я не знаю других стран, где это было бы столь доступно. Для москвичей и гостей столицы такой фестиваль, кстати, он самый продолжительный из тех, в которых я участвовал, — настоящий подарок", — подчеркнул артист.

Жереми-Лу Кер исполнит партию Ромео в балете "Ромео и Джульетта" Прокофьева.

"Ромео — одна из самых потрясающих ролей, которую мечтает исполнить, наверное, каждый танцовщик. Обычно в классических постановках драматическая часть отдана героине, но в таких балетах, как "Ромео и Джульетта" именно герой несет ответственность за развитие сюжета, "двигает" действие и его игра очень существенна. Признаюсь, я люблю играть чуть больше, чем танцевать, поэтому роль Ромео — просто мечта для меня", — сказал артист.

Вслед за французами, участниками "Летних балетных сезонов" в Москве станут итальянцы. Балетная труппа Compagnia Nazionale представит 2 августа современное прочтение знаменитого "Лебединого озера", а 3 августа — балет "От танго до болеро".