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Культура

Стали известны претенденты на Букеровскую премию

03:0227.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЛондон. Архивное фотоЛондон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛОНДОН, 27 июл — РИА Новости. Англоязычные писатели из Великобритании, США, Ирландии, Индии и Пакистана вошли в список претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize), предварительный список номинантов, так называемый лонг-лист, опубликован в ночь на четверг.

Первая женщина-лауреат Филдсовской премиии по математике Мариам Мирзахани. Архивное фото
© Фото : Stanford University
В США скончалась первая женщина-лауреат Филдсовской премии
Лонг-лист (англ. Long list) — это предварительный список претендентов на премию, ежегодно его публикуют в июле-августе, в этом году в него вошли 13 книг. Это роман американского писателя Пола Остера "4, 3, 2, 1", книга пакистанского автора Мохсина Хамида, "Осень" шотландской писательницы Али Смит, произведение индийской писательницы Арундати Рой, роман американца Джорджа Сондерса, "Время свинга" англичанки Зэди Смит, "Дни без конца" ирландского автора Себастьяна Барри, "Резервуар 13" Джона Макгрегора, роман пакистанки Камилы Шамзи, "История волков" Эмили Фридлунд, "Солнечный корсет" Майка Маккормака, роман британки Фионы Мозли. Также в список вошел роман лауреата Пулитцеровской премии этого года Колсона Уайтхеда "Подземная железная дорога".

В ходе дальнейшего обсуждения кандидатур претендентов на премию жюри сформирует шорт-лист из шести авторов, из которого будет выбран победитель. Членов жюри, в свою очередь, предлагают участники консультативного комитета Букеровской премии. Как ожидается, шорт-лист будет объявлен 13 сентября. Имя же лауреата станет известно 17 октября.

Писатель Давид Гроссман со своей книгой A Horse Walks Into a Bar (Лошадь входит в бар)
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
В Великобритании назвали победителя международной Букеровской премии
Премию вручают с 1969 года. До 2014 года она присуждалась только гражданам Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. С 2014 года правила изменились — лауреатом может стать писатель с любым паспортом, роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Победитель получает приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая лауреата, вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд. —0-

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