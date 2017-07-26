Прохоров получил один рубль за съемки в фильме "О чем говорят мужчины"

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Снявшийся в третьей части фильма "О чем говорят мужчины" миллиардер Михаил Прохоров получил гонорар в один рубль, рассказал РИА Новости один из участников "Квартета И", актер Леонид Барац.

Ранее сообщалось, что Прохоров сыграет в кинокартине сам себя, при этом сумму вознаграждения в компании СТВ разглашать отказались.

"С Михаилом Прохоровым, как и со всеми участниками кинопроцесса, был заключен контракт. Он сыграл в небольшом эпизоде, и – как молодой артист – получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу. Съемки фильма закончились сегодня", — рассказал Барац.

В третьей части комедии зрители вновь увидят знакомых киногероев в исполнении Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова. В этот раз "Квартет И" проведет время за разговорами по дороге в Петербург. Картину снимала кинокомпания Сергея Сельянова СТВ и киностудия "Стрела". Первая часть "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году, продолжение "О чем еще говорят мужчины" – в 2011 году.