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Культура

Самойлова заявила, что мечтает спеть на "Евровидении-2018"

12:3426.07.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова. Архивное фотоПевица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была выступить на "Евровидении"-2017 в Киеве, по-прежнему мечтает отправиться на международный музыкальный смотр и ждет официального заявления о том, что будет представлять Россию на конкурсе в Португалии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артистки.

Лиссабон, Евровидение-2018
Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне
Ранее на официальном сайте конкурса появилось сообщение о том, что "Евровидение" в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Среди возможных мест проведения были города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра. Отмечается, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая 2018 года, а финал — 12 мая.

В апреле нынешнего года Первый канал и ВГТРК в совместном заявлении подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.

"Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" – мечта всей ее жизни", — сказала собеседница агентства.

Певица Юлия Самойлова выступает на концерте, посвященном празднованию Дня Победы, на площади Нахимова в Севастополе. 9 мая 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самойлова рассказала о впечатлениях после выступления в Крыму
По ее словам, Юлия Самойлова еще не начала готовиться к конкурсу, поскольку ждет официального заявления о том, что будет представлять Россию. В данный момент певица занимается сольной карьерой: в скором времени ожидается релиз студийной записи песни под названием "Вдруг рядом друг".

Финал международного песенного конкурса "Евровидение"-2017 состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал. РФ не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналНа конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.Певица Юлия Самойлова
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналСогласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.Певица Юлия Самойлова
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОднако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредставители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНекоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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