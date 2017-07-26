Самойлова заявила, что мечтает спеть на "Евровидении-2018"

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была выступить на "Евровидении"-2017 в Киеве, по-прежнему мечтает отправиться на международный музыкальный смотр и ждет официального заявления о том, что будет представлять Россию на конкурсе в Португалии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артистки.

Ранее на официальном сайте конкурса появилось сообщение о том, что "Евровидение" в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Среди возможных мест проведения были города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра. Отмечается, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая 2018 года, а финал — 12 мая.

В апреле нынешнего года Первый канал и ВГТРК в совместном заявлении подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.

"Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" – мечта всей ее жизни", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Юлия Самойлова еще не начала готовиться к конкурсу, поскольку ждет официального заявления о том, что будет представлять Россию. В данный момент певица занимается сольной карьерой: в скором времени ожидается релиз студийной записи песни под названием "Вдруг рядом друг".

Финал международного песенного конкурса "Евровидение"-2017 состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал. РФ не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.