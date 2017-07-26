Самойлова заявила, что мечтает спеть на "Евровидении-2018"
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была выступить на "Евровидении"-2017 в Киеве, по-прежнему мечтает отправиться на международный музыкальный смотр и ждет официального заявления о том, что будет представлять Россию на конкурсе в Португалии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артистки.
Ранее на официальном сайте конкурса появилось сообщение о том, что "Евровидение" в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Среди возможных мест проведения были города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра. Отмечается, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая 2018 года, а финал — 12 мая.
В апреле нынешнего года Первый канал и ВГТРК в совместном заявлении подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.
"Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" – мечта всей ее жизни", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Юлия Самойлова еще не начала готовиться к конкурсу, поскольку ждет официального заявления о том, что будет представлять Россию. В данный момент певица занимается сольной карьерой: в скором времени ожидается релиз студийной записи песни под названием "Вдруг рядом друг".
Финал международного песенного конкурса "Евровидение"-2017 состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал. РФ не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.