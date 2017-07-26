Создатель "Симпсонов" снимет мультфильм о принцессе-алкоголичке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Продюсер и сценарист популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг создаст мультфильм для взрослых Disenchantment ("Разочарование"), главной героиней которого станет страдающая от алкоголизма принцесса, сообщает американский портал Coming Soon, специализирующийся на новостях о новинках кино и видеоигр.

Как пишет портал, зритель сможет наблюдать за злоключениями принцессы, ее друга-эльфа Эльфо и личного демона Люци в средневековом королевстве. На их пути встретятся огры, тролли и дураки.

"Мультфильм о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники", — сказал Грейнинг.

Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно выйдут десять серий.