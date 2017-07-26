Джеймс Кэмерон снимет новую трилогию о Терминаторе

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе.
По его словам, сейчас он и Эллисон склоняются к созданию трилогии.
Ранее голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявлял, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор".
Пятая часть боевика — "Терминатор: Генезис" — вышла на экраны в 2015 году. Позднее СМИ сообщили, что руководство кинокомпании Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы "Терминатор", поскольку разочаровалось в последней картине.