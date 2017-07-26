Мадуро вновь использовал песню Despacito, несмотря на протест исполнителя

МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь использовал популярную песню Despacito ("Потихоньку") для продвижения идеи созыва национального учредительного собрания, несмотря на протест против использования хита в политических целях ее исполнителя из Пуэрто-Рико Луиса Фонси.

В минувшее воскресенье песня уже прозвучала на публичном мероприятии Мадуро с измененными словами, призывая граждан участвовать в выборах. На этот раз она снова была поставлена на встрече Мадуро с пенсионерами в рамках кампании за учредительное собрание.

"Они из Майами хотят запретить видео Мадуро, видео, запрещенное по всему миру, империалистическая диктатура, этого нельзя слушать, и сейчас это удаляют с YouTube, отовсюду. Это мировое преследование против меня, против нас. Сколько это будет продолжаться", — приводит мексиканский портал Excelsior слова Мадуро перед тем, как он снова включил песню.

Песня Despacito вышла в начале 2017 года и быстро стала мировым хитом. Она побывала на первой строчке музыкальных чартов в десятках стран мира.

Фонси ранее заявил, что не разрешал использовать песню или менять ее слова в политических целях. Автор песни Эрика Эндер из Панамы также выразила возмущение действиями Мадуро.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме. С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.