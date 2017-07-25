Фонд кино распределит по конкурсу между кинотеатрами миллиард рублей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фонд кино объявляет новый конкурс по поддержке российских кинотеатров, по результатам которого будут распределены средства в размере 1 миллиарда рублей, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 миллионов рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, в результате трех прошедших конкурсов поддержку получили 434 зала в 395 населенных пунктах 70 субъектов РФ. К концу 2017 года свыше 10 миллионов человек получат доступ к современному цифровому кинопоказу. В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 миллионов рублей, а в 2016 году – на сумму 1,450 миллиарда рублей.

Как сообщается, причиной запуска программы стал "низкий уровень кинофикации" в России. Основная задача программы – оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах.

Фонд кино сообщает, что прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется уполномоченными сотрудниками фонда, отбор организаций будет производиться в соответствии с утвержденными правилами, что исключает возможность сторонних организаций (посредников) повлиять на результаты отбора.

Срок приема заявок – с 31 июля по 25 августа 2017 года.