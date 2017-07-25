Мединский считает роман Пушкина "Дубровский" "настоящим блокбастером"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пушкинские тексты прививают базовые нравственные понятия, и если увлечь молодежь классической литературой, она увидит, что " Капитанская дочка" — это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" — просто блокбастер, рассказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский на подписании плана мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз", призванного популяризировать русскую классику.
Министр отметил, что "пушкинские тексты прививают базовые нравственные понятия, современные авторы не могут найти таких слов и образов".
"Понятно, что нужно изучать "Войну и мир" не саму по себе, а вместе с историей 1812 года. А "Севастопольские рассказы" — вместе с Крымской войной. Это большая системная программная задача, которую мы будем стараться решать совместно с министерством образования и с общественными организациями, входящими в "Пушкинский союз", — добавил он.
Проект "Пушкинский союз", инициатором которого стал Патриарший совет по культуре, призван объединить творческие союзы и культурные фонды по разным направлениям для популяризации русского культурного наследия среди молодежи.