Мединский считает роман Пушкина "Дубровский" "настоящим блокбастером"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пушкинские тексты прививают базовые нравственные понятия, и если увлечь молодежь классической литературой, она увидит, что " Капитанская дочка" — это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" — просто блокбастер, рассказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский на подписании плана мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз", призванного популяризировать русскую классику.

"Что значит — классика не интересна? Сложно замотивировать ребенка, чтобы он стал читать. Сейчас вообще мало читают. Согласно исследованиям, студенты лучших мировых вузов не могут запомнить текст больше трех страниц, потому что отсутствие привычки к чтению меняет систему запоминания текста… Получается, что с развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует, но в то же время, если вы сможете увлечь молодежь, а прежде всего это задача учителя, она увидит, что "Капитанская дочка" — это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" — просто блокбастер, это очень интересно", — сказал Мединский.

Министр отметил, что "пушкинские тексты прививают базовые нравственные понятия, современные авторы не могут найти таких слов и образов".

"Понятно, что нужно изучать "Войну и мир" не саму по себе, а вместе с историей 1812 года. А "Севастопольские рассказы" — вместе с Крымской войной. Это большая системная программная задача, которую мы будем стараться решать совместно с министерством образования и с общественными организациями, входящими в "Пушкинский союз", — добавил он.

Проект "Пушкинский союз", инициатором которого стал Патриарший совет по культуре, призван объединить творческие союзы и культурные фонды по разным направлениям для популяризации русского культурного наследия среди молодежи.