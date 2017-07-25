В Крыму не запрещали показ "Матильды"

ПРАВДА, (КРЫМ), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Мер по ограничению показа фильма Алексея Учителя "Матильда" в Крыму со стороны республиканских властей нет, решение о прокате принимает министерство культуры РФ, сказала журналистам министр культуры республики Арина Новосельская.

Ранее в СМИ Крыма и Севастополя появились сообщения о возможном запрете показа фильма "Матильда" в кинотеатрах полуострова.

"Необходимо дождаться выдачи фильму прокатного удостоверения, все остальное – от лукавого", — сказала Новосельская.

Прокат фильмов в республике осуществляют частные предприниматели, напомнила Новоселькая. Они, в свою очередь, взаимодействуют с генеральными прокатчиками.

"А генеральный (прокатчик) ждет удостоверения. Либо будет принято решение о приостановке министерством культуры РФ, конкретно департамент кинематографии", — сказала Новосельская.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская ранее сообщила на своей странице в Facebook о собранных ею 100 тысячах подписей граждан и около 40 подписей депутатов с запросом в Минкультуры РФ и прокуратуру "по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда".

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