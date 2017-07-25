Рязань примет первый Международный форум древних городов

РЯЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Первый Международный форум древних городов, в котором примут участие представители городов с 500-летней историей, пройдет в августе 2018 года в Рязани, сообщает в понедельник правительство области.

С инициативой проведения форума выступил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов в ходе заседания совета по туризму при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, которое проходило в Сергиевом Посаде.

"Международный форум древних городов планируется провести в Рязани в августе 2018 года. Предполагается, что в нем примут участие представители городов, возраст которых насчитывает более 500 лет", — говорится в сообщении.

Рязань, как один из древнейших городов не только ЦФО, но и всей России, выступает организатором и площадкой для проведения мероприятия. По данным облправительства, в рамках форума планируется обсуждение общих проблем городов и обширная культурная программа.

По словам Любимова, каких-либо объединений древних городов до сих пор не существует, однако у всех них есть большое количество похожих проблем: это и сохранение архитектуры, культурных традиций, промыслов, гастрономии, и вопросы развития городской среды.

"Эти вопросы должны рассматриваться с участием древних городов мира, ведь каждый такой город имеет свой путь развития, свой уникальный опыт сохранения наследия", – сказал Любимов.

Как отмечают областные власти, инициатива главы Рязанской области была поддержана советом по вопросам развития туризма при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.

Выступая с докладом о состоянии туристической отрасли в области Любимов отметил, что регион имеет огромный культурный, исторический и рекреационный потенциал, удобное географическое положение, развитую транспортную сеть, инициативное бизнес-сообщество. Кроме того, по его словам, в области развивается туристическая инфраструктура, объем привлеченных в туристическую отрасль внебюджетных средств уже составил более 2,6 миллиарда рублей, а до конца года — превысит 3 миллиарда рублей.

По словам главы Рязанской области, перспективными направлениями отрасли может стать туризм для пенсионеров и детский туризм. "Сейчас ведется работа над созданием проекта "Школьное путешествие по Рязанской области", включающего программы с посещением музеев, театров, природных территорий, промышленных предприятий, которые должны соотноситься со школьными учебными планами, что позволит расширить знания школьников по предметам", — сказал Любимов.

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