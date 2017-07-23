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Культура

Кустурица отжался со зрителями на концерте в Крыму

23:2223.07.2017
(обновлено: 23:26 23.07.2017)
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© РИА Новости / Максим ГрозновКонцерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017Концерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017
© РИА Новости / Максим Грознов

ЯЛТА, 23 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Первый и единственный концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы с группой The No Smoking Orchestra в Крыму прошел при аншлаге: жители и гости Ялты приняли музыкантов очень тепло, а в середине концерта несколько десятков зрителей поднялись на сцену и танцевали вместе с артистами.

© РИА Новости / Максим ГрозновКонцерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017
© РИА Новости / Максим Грознов
Концерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017

Полный зал

Кустурица и The No Smoking Orchestra приехали в Крым с новой программой "По млечному пути" — по названию последнего фильма режиссера, главные роли в котором исполнили Моника Беллуччи и сам Кустурица. Билеты в концертный зал "Юбилейный", который вмещает 2 тысячи человек, стоили от 1,5 до 7,2 тысячи рублей и были полностью раскуплены.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кустурица назвал Крым частью России и раскритиковал позицию западных стран

Публика встретила музыкантов очень тепло, зрители пришли посмотреть шоу, которого в Крыму никогда ранее не видели, и их ожидания не были обмануты.

"Дорогие девочки, дорогие друзья. Для вас играет The No Smoking Orchestra", — начал концерт Кустурица. Он под музыку представил всех участников команды, каждый раз вызывая овации публики. Музыканты сыграли несколько известных мелодий из фильма "Черная кошка, белый кот".

Зрители на сцене

После нескольких песен Кустурица позвал желающих на сцену. В результате, кроме девяти участников группы, на сцене оказались около 30 девушек, которые танцевали вместе с музыкантами под оглушительный рев и свист зала. Корреспонденты федеральных и местных телеканалов снимали и делали стендапы на их фоне, стоя прямо на сцене.

© РИА Новости / Максим ГрозновКонцерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017
© РИА Новости / Максим Грознов
Концерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017

Кустурица предлагал зрительницам выполнить нестандартные танцевальные движения, а затем начал вместе с ними отжиматься от пола. В конце концов он отпустил счастливых поклонниц, а концерт продолжился мелодиями группы из фильмов "Жизнь как чудо" и "Время цыган".

Музыканты в зале

Для исполнения песни "Ромео и Джульетта" Кустурица по традиции устроил кастинг среди зрительниц. "Нам нужна Джульетта на сцену", — сказал он. Девушка с нужным именем вышла к музыкантам и на 15 минут стала участницей группы. Она поддерживала коммуникацию артистов со зрителями, выступила в качестве переводчика некоторых сложных слов и танцевала под аплодисменты всего зала. Участники группы даже разыграли сценку и ложились на пол вокруг Джульетты.

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Затем оркестр "пошел в народ" — участники группы прошли по рядам партера, не прекращая играть на инструментах. Произошло объединение зрителей и артистов — то, чего добивается Кустурица на своих концертах. Как подчеркнул сам музыкант на пресс-конференции перед концертом, он приехал в Крым как представитель "группы, соединяющей, а не разъединяющей людей".

В конце Кустурица под музыку вновь представил всех участников группы и себя под овации зала. Поклонники побежали к сцене с цветами, но музыканты уже ушли. Зрители настойчиво вызывали артистов на бис, наконец участники группы снова появились на сцене. Они закончили концерт известными мелодиями из фильмов "Жизнь как чудо" и "По млечному пути". Зрители долго провожали группу аплодисментами и вручили музыкантам цветы.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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