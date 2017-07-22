Подслушано в кузове: как истории дальнобойщиков стали популярным спектаклем

МОСКВА, 22 июля — РИА Новости, Анна Михайлова. Из Москвы в Магадан за полтора часа — это не научная фантастика, а новый театральный формат. Иммерсивный спектакль Cargo Moscow имитирует 22-дневный рейс грузовой фуры по самым красивым, безлюдным и труднодоступным уголкам страны — Сибири и Дальнему Востоку. Не выезжая из промзоны московской Капотни, зритель попадает в места, где вряд ли бы оказался в реальной жизни. Но главное здесь не виды, а истории, которые по дороге рассказывают настоящие дальнобойщики, ведущие большегруз.

Добро пожаловать на Колыму

© РИА Новости / Евгений Одиноков Кабина грузовика Cargo во время иммерсивного спектакля Cargo Moscow © РИА Новости / Евгений Одиноков Кабина грузовика Cargo во время иммерсивного спектакля Cargo Moscow

Образ дальнобойщика традиционно ассоциируется с суровой романтикой бескрайних российских просторов. Считается, что эти люди мало говорят, еще меньше спят и проводят всю жизнь за баранкой. Организаторы проекта Cargo Moscow решили сломать стереотип и дать дальнобойщикам возможность самим рассказать и показать пассажирам правду об этой профессии. Спектакль-приключение, как его окрестили авторы, проходит в кузове фуры. Одна ее сторона полностью прозрачна для тех, кто внутри, но непроницаема для людей снаружи.

Кузов оборудован удобными сидениями в три ряда, рассчитанными почти на 50 зрителей. На входе пассажирам раздают воду и просят пристегнуться. Условия для "груза", которым с этой минуты становится зритель, должны быть не хуже, чем в кабине, откуда в кузов ведется прямая трансляция. Экраны установлены на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Время от времени панели отъезжают вверх, открывая вид на улицу, где тоже происходит срежисированное действие.

Однако никакой наигранности в разговорах дальнобойщиков нет и в помине. С их первых слов — "Добро пожаловать на Колыму! Счастливой перевозки" — очевидно, что перед нами не профессиональные актеры, а обычные люди. Роману из Москвы 38 лет, начинал водителем городского автобуса. Теперь водит фуры в Финляндию, Прибалтику, Казахстан, но самый долгий и сложный рейс Москва — Магадан. Его сосед по кабине — Андрей из Белоруссии — и вовсе отправляется на Колыму впервые. Обычно его путь лежит в Европу, но из-за санкций приходится осваивать новые маршруты.

Отсутствие актерской подготовки нисколько не мешает напарникам полтора часа удерживать внимание зрителей, заставлять их смеяться, грустить и удивленно раскрывать рты. Они беззлобно подшучивают друг над другом, комментируют проезжающие мимо машины, рассказывают профессиональные байки, охотно делятся новостями о семье и показывают личные фотографии.

Вся жизнь — дорога

В ходе неторопливой беседы, которая прерывается остановками на заправке, мойке и спецстоянке, всплывают удивительные для зрителя подробности быта дальнобойщиков. Например, Андрей взял с собой в рейс семь банок домашнего борща и ловец снов, который путешествует с ним уже 20 лет. А Роман делится рецептом "польского коктейля" — смеси кофе и кока-колы, который помогает бороться со сном в особенно изнурительных рейсах.

Пока на экранах сменяются пейзажи Магадана, Якутска, Иркутска, мелькают Байкал и Красноярк, зрители узнают, как водители моются на заправках или из смастеренного самостоятельно "летнего душа", или как даже на охраняемых стоянках запираются в кабине на ночь, примотав ручки дверей ремнем, чтобы в салон не пустили газ и "не обнесли". За 10,5 тысячи километров от Москвы до Магадана напарники рассказывают друг другу всю жизнь — от службы в армии до браков и разводов. Фоном для их откровений звучат песни о дальнобойщиках — то из колонок, то с улицы. "Что наша жизнь — шоссе, шоссе длиною в жизнь", — поет шлягер Татьяны Овсиенко внезапно возникающая на пустыре у дороги девушка с микрофоном. Это единственная профессиональная участница спектакля, не считая эпизодического появления мойщика машин, читающего таджикский рэп.

Не работа — сплошная романтика

Кажется, этих суровых мужчин невозможно смутить или вывести из равновесия. Они одинаково спокойно и иронично рассказывают о плохом состоянии парка машин, высоких европейских штрафах, авариях, ремонте "на коленке" и о вкусной оленине, которую можно купить на дорогах Якутии. Леденящая душу история о том, как Роман чуть не утонул вместе с фурой в реке Алдан, где до сих пор не построен мост, преподносится как веселая байка. "Не работа — сплошная романтика", — смеется водитель. "Мы народ с виду грозный, но сентиментальный", — добавляет напарник.

Так же оптимистично герои смотрят в будущее, хотя по возвращении из трехнедельного рейса их может ждать всего час отдыха до звонка диспетчера о новом срочном рейсе. "Все точно будет хорошо", — говорят они друг другу на подъезде к Москве. Но бегущая строка на экранах подсказывают зрителю, что уже через несколько лет водителей большегрузов планируют полностью заменить роботами. К 2018 году в России должны появиться выделенные полосы для фур, управляемых беспилотниками. А значит, профессия дальнобойщика станет невостребованной. Впрочем, Роману и Андрею точно не стоит волноваться — как минимум они смогут найти работу в театре.