Учитель заявил, что не собирается вносить никаких правок в "Матильду"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель сообщил РИА Новости, что не собирается вносить никаких правок в картину.

Глава Общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло ранее заявил РИА Новости, что Алексей Учитель обещал внести в фильм изменения. По его словам, он лично попросил режиссера показать ему "Матильду", чтобы "попытаться найти компромисс" и исправить трейлер картины, а Учитель "обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме".

"Пожигайло высказал свое мнение и замечания, но никакие правки я вносить не собираюсь", — сказал Учитель.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера состоится 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Представители общественного движения "Царский крест" ранее назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позднее Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. По словам депутата, комиссия пришла к выводу, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Алексей Учитель в свою очередь предлагал Поклонской и членам комитета Госдумы по культуре посмотреть "Матильду" до официальной премьеры, чтобы дать фильму свою оценку. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин также призывал общественность не делать выводов до показа фильма.