Балет "Мариинки" покажет в Лондоне "Лебединое озеро" и "Анну Каренину"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Балет Мариинского театра покажет в Лондоне в течение трех недель различные спектакли, среди которых "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и "Анна Каренина", сообщает пресс-служба театра.

"С 24 июля по 12 августа пройдут традиционные гастроли балетной труппы и Симфонического оркестра Мариинского театра на сцене Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне (Великобритания). В течение трех недель будет представлен широкий спектр спектаклей: "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Баядерка", "Анна Каренина", а также программа одноактных работ "Контрасты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гастроли откроются балетом "Дон Кихот" Людвига Минкуса в постановке Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа, в нем примут участие ведущие солисты балетной труппы Мариинского театра (24 – 26 июля). Также спектакль можно будет увидеть 5 августа.

Согласно сообщению, лидером по количеству показов, билеты на который уже раскуплены, является "Лебединое озеро" Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева (1950) с разными составами исполнителей. Показы пройдут с 27 июля по 2 августа, а также 7 августа.

Современные акценты лондонского сезона – "Анна Каренина" Родиона Щедрина в хореографии Алексея Ратманского, где в титульной партии выйдут Диана Вишнёва и Виктория Терёшкина, и программа "Контрасты". В программу "Контрасты" вошли: "Кармен-сюита" в хореографии Альберто Алонсо, "Инфра" в постановке Уэйна МакГрегора и Grand pas из балета "Пахита", реконструированное Юрием Бурлакой в недавней премьере Мариинского театра в постановке Юрия Смекалова.

"Завершит гастроли "Баядерка" Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа (1877) в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани (1941), с отдельными танцами Константина Сергеева, Николая Зубковского. Показы пройдут с 10 по 12 августа", — добавляется в релизе.

В рамках гастролей британским зрителям свой исполнительский потенциал продемонстрируют не только ведущие солисты труппы, хорошо известные в мире, но и молодые артисты. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра в гастрольных спектаклях встанут Борис Грузин и Алексей Репников.