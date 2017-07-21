Учитель пообещал внести правки в "Матильду", заявил Пожигайло
13:4721.07.2017
(обновлено: 13:48 21.07.2017)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что режиссер Алексей Учитель обещал внести изменения в фильм "Матильда".
Как сообщил РИА Новости Пожигайло, он лично попросил режиссера показать ему "Матильду", чтобы "попытаться найти компромисс" и исправить трейлер картины.
"Учитель обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме и в конечном итоге сделать показ для Общественного совета, обсудить на этой площадке", — сказал Пожигайло.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".