Учитель пообещал внести правки в "Матильду", заявил Пожигайло

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что режиссер Алексей Учитель обещал внести изменения в фильм "Матильда".

Как сообщил РИА Новости Пожигайло, он лично попросил режиссера показать ему "Матильду", чтобы "попытаться найти компромисс" и исправить трейлер картины.

"Учитель обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме и в конечном итоге сделать показ для Общественного совета, обсудить на этой площадке", — сказал Пожигайло.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.