"Я свожу себя с ума": с чем боролся солист Linkin Park Честер Беннингтон

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Самоубийство лидера одной из самых популярных в мире рок-групп Linkin Park Честера Беннингтона потрясло и фанатов, и коллег по музыкальной индустрии. Накануне вечером фронтмена нашли повешенным в его доме в Лос-Анджелесе. Музыканту был 41 год, у него осталось шестеро детей от двух браков. Никаких очевидных причин для ухода из жизни у Беннингтона не было. Только в мае этого года Linkin Park выпустили седьмой студийный альбом, который уже возглавил топ-200 журнала Billboard, и сейчас находились фактически в середине мирового тура — вскоре команда должна была начать его североамериканскую часть. Всего за несколько дней до гибели Беннингтон записывался в студии с другими участниками группы и выглядел жизнерадостным и довольным. Поклонники и те, кто знали Беннингтона лично, задаются вопросом: почему?

Can't wait to see where this goes 🙏🏼 pic.twitter.com/FsnUUglPE1 — watsky (@gwatsky) 15 июля 2017 г.

​Известный лозунг рок-музыкантов Live fast, die young, то есть "Живи быстро, умри молодым", к Честеру Беннингтону не применим. По сравнению с лидером Nirvana Куртом Кобейном, покончившим с собой в 27 лет, Честер Беннингтон казался рок-долгожителем, победившим своих демонов. Именно поэтому его уход прогремел громом среди ясного неба даже для близких людей. Основатель группы Linkin Park и друг Беннингтона Майк Шинода написал в "Твиттере": "Я шокирован, мое сердце разбито, но это правда".

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 июля 2017 г.

​Беннингтон покончил с собой в день рождения своего близкого друга, солиста групп Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла, также ушедшего из жизни в мае этого года. Беннингтон тяжело переживал смерть Корнелла и написал ему пронзительное письмо, где признался, что не представляет жизни без него.

​Спустя два дня после самоубийства Корнелла Linkin Park выступали в эфире шоу Jimmy Kimmel Live. Беннингтон посвятил исполнение своей новой песни One More Light памяти друга. Камера, выхватившая крупный план солиста в конце песни, запечатлела всю гамму эмоций на его лице — и темные очки тут не помогли.

Всё же со стороны жизнь Беннингтона казалась если не идеальной, то точно сложившейся. Образцовая история успеха в стиле американской мечты — трудный подросток без высшего образования из Феникса, штат Аризона, стал звездой мирового масштаба всего в 23 года. Из продавца в "Бургер кинге" Беннингтон превратился в кумира целого поколения. С 1999 года, когда вышла первая пластинка группы Hybrid Theory, Linkin Park продали 80 миллионов альбомов и получили две премии "Грэмми".

Однако теперь очевидно, что зависимости и психологические проблемы, мучившие Беннингтона с детства, с годами никуда не делись. В юношестве он подвергся сексуальным домогательствам со стороны старшего приятеля, а одноклассники унижали и избивали его. Музыкант признавался, что уже к 16 годам перепробовал всевозможные наркотики, а затем надолго пристрастился и к алкоголю.

© REUTERS / Steve Marcus/File Photo Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон с супругой Талиндой на церемонии Billboard Music Awards 2012 в Лас-Вегасе © REUTERS / Steve Marcus/File Photo Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон с супругой Талиндой на церемонии Billboard Music Awards 2012 в Лас-Вегасе

Музыкант часто попадал в больницы и какое-то время даже был вынужден ездить в отдельном от остальных членов группы автобусе. Тем не менее некоторые видели в борьбе вокалиста с зависимостью источник того отчаянного надрыва, за который поклонники так любят голос Беннингтона. Худой, болезненный парень в очках и татуировках буквально гипнотизировал толпу непонятно откуда взявшейся звуковой мощью.

Надрыва хватало и в текстах Linkin Park. Беннингтон откровенно пел о своих проблемах: наркомании, ссорах в семье, разводе родителей. Шокированные смертью кумира, фанаты бросились построчно разбирать песни с последнего альбома группы в поисках ключей и намеков на мысли фронтмена о смерти. В сингле Heavy Беннингтон поет буквально следующее: "Мне не нравится, что творится сейчас в моей голове… Если бы я мог все замедлить, отпустить проблемы… Я свожу себя с ума". Многие также вспомнили интервью Беннингтона, где он рассказал, что его посещали мысли о самоубийстве. Сам музыкант связывал это с пережитым в детстве насилием, о котором предпочитал не распространяться.

​Скорее всего, правду знают только близкие. Два месяца назад вдова музыканта Талинда Беннингтон выложила в "Твиттер" фото записки, которую написал Честеру их сын Тайлер. В ней мальчик просит отца "любить жизнь, потому что она "замок из стекла". Замок Беннингтона оказался слишком хрупким, и рок-музыка лишилась одного из своих самых пронзительных голосов.