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Культура

"Я свожу себя с ума": с чем боролся солист Linkin Park Честер Беннингтон

14:0921.07.2017
(обновлено: 14:20 21.07.2017)
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© REUTERS / Steve Marcus/File PhotoУчастник американской группы Linkin Park Честер БеннингтонУчастник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон
© REUTERS / Steve Marcus/File Photo

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Самоубийство лидера одной из самых популярных в мире рок-групп Linkin Park Честера Беннингтона потрясло и фанатов, и коллег по музыкальной индустрии. Накануне вечером фронтмена нашли повешенным в его доме в Лос-Анджелесе. Музыканту был 41 год, у него осталось шестеро детей от двух браков. Никаких очевидных причин для ухода из жизни у Беннингтона не было. Только в мае этого года Linkin Park выпустили седьмой студийный альбом, который уже возглавил топ-200 журнала Billboard, и сейчас находились фактически в середине мирового тура — вскоре команда должна была начать его североамериканскую часть. Всего за несколько дней до гибели Беннингтон записывался в студии с другими участниками группы и выглядел жизнерадостным и довольным. Поклонники и те, кто знали Беннингтона лично, задаются вопросом: почему?

​Известный лозунг рок-музыкантов Live fast, die young, то есть "Живи быстро, умри молодым", к Честеру Беннингтону не применим. По сравнению с лидером Nirvana Куртом Кобейном, покончившим с собой в 27 лет, Честер Беннингтон казался рок-долгожителем, победившим своих демонов. Именно поэтому его уход прогремел громом среди ясного неба даже для близких людей. Основатель группы Linkin Park и друг Беннингтона Майк Шинода написал в "Твиттере": "Я шокирован, мое сердце разбито, но это правда".

​Беннингтон покончил с собой в день рождения своего близкого друга, солиста групп Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла, также ушедшего из жизни в мае этого года. Беннингтон тяжело переживал смерть Корнелла и написал ему пронзительное письмо, где признался, что не представляет жизни без него.

​Спустя два дня после самоубийства Корнелла Linkin Park выступали в эфире шоу Jimmy Kimmel Live. Беннингтон посвятил исполнение своей новой песни One More Light памяти друга. Камера, выхватившая крупный план солиста в конце песни, запечатлела всю гамму эмоций на его лице — и темные очки тут не помогли.

© РИА Новости / Виталий БезрукихПерейти в фотобанкВокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Всё же со стороны жизнь Беннингтона казалась если не идеальной, то точно сложившейся. Образцовая история успеха в стиле американской мечты — трудный подросток без высшего образования из Феникса, штат Аризона, стал звездой мирового масштаба всего в 23 года. Из продавца в "Бургер кинге" Беннингтон превратился в кумира целого поколения. С 1999 года, когда вышла первая пластинка группы Hybrid Theory, Linkin Park продали 80 миллионов альбомов и получили две премии "Грэмми".

Однако теперь очевидно, что зависимости и психологические проблемы, мучившие Беннингтона с детства, с годами никуда не делись. В юношестве он подвергся сексуальным домогательствам со стороны старшего приятеля, а одноклассники унижали и избивали его. Музыкант признавался, что уже к 16 годам перепробовал всевозможные наркотики, а затем надолго пристрастился и к алкоголю.

© REUTERS / Steve Marcus/File PhotoУчастник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон с супругой Талиндой на церемонии Billboard Music Awards 2012 в Лас-Вегасе
© REUTERS / Steve Marcus/File Photo
Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон с супругой Талиндой на церемонии Billboard Music Awards 2012 в Лас-Вегасе

Музыкант часто попадал в больницы и какое-то время даже был вынужден ездить в отдельном от остальных членов группы автобусе.  Тем не менее некоторые видели в борьбе вокалиста с зависимостью источник того отчаянного надрыва, за который поклонники так любят голос Беннингтона. Худой, болезненный парень в очках и татуировках буквально гипнотизировал толпу непонятно откуда взявшейся звуковой мощью.

Надрыва хватало и в текстах Linkin Park. Беннингтон откровенно пел о своих проблемах: наркомании, ссорах в семье, разводе родителей. Шокированные смертью кумира, фанаты бросились построчно разбирать песни с последнего альбома группы в поисках ключей и намеков на мысли фронтмена о смерти. В сингле Heavy Беннингтон поет буквально следующее: "Мне не нравится, что творится сейчас в моей голове… Если бы я мог все замедлить, отпустить проблемы… Я свожу себя с ума". Многие также вспомнили интервью Беннингтона, где он рассказал, что его посещали мысли о самоубийстве. Сам музыкант связывал это с пережитым в детстве насилием, о котором предпочитал не распространяться.

​Скорее всего, правду знают только близкие. Два месяца назад вдова музыканта Талинда Беннингтон выложила в "Твиттер" фото записки, которую написал Честеру их сын Тайлер. В ней мальчик просит отца "любить жизнь, потому что она "замок из стекла". Замок Беннингтона оказался слишком хрупким, и рок-музыка лишилась одного из своих самых пронзительных голосов.

Голос "альтернативы" Честер Беннингтон
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон выступает на сцене СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
© AP Photo / Jim CooperГибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.Участники американской группы Linkin Park
© AP Photo / Jim Cooper
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИменно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
© AP Photo / Chris PizzelloТело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон с семьей
© AP Photo / Chris Pizzello
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
© REUTERS / Steve Marcus/File PhotoБеннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон
© REUTERS / Steve Marcus/File Photo
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧерез неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
© AFP 2017 / StringerЧестер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.Выступление американской группы Linkin Park в Джакарте. 21 сентября 2011
© AFP 2017 / Stringer
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧестер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.Участники американской группы Linkin Park Честер Беннингтон и Майк Шинода выступает на сцене СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
© REUTERS / Steve Marcus/File PhotoВ 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон с супругой Талиндой на церемонии Billboard Music Awards 2012 в Лас-Вегасе
© REUTERS / Steve Marcus/File Photo
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
© AP Photo / Invision/ Owen SweeneyГруппа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон
© AP Photo / Invision/ Owen Sweeney
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
© AP Photo / Invision/ John ShearerВ общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон
© AP Photo / Invision/ John Shearer
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraЧестер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.
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