В Госдуме опровергли данные о закрытом показе фильма "Матильда"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин опроверг информацию о том, что комитет в июне устраивал в стенах нижней палаты парламента закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда".

Ранее "Русская служба ВВС" со ссылкой на главу общественного совета при Минкультуры Павла Пожигайло сообщила, что комитет Госдумы по культуре организовал в июне закрытый показ фильма "Матильда", на котором присутствовал спикер ГД Вячеслав Володин.

"Это неправда, мы в сентябре будем показывать фильм ("Матильда"), парламентский киноклуб у нас есть. Мы всех пригласим", — заявил Говорухин РИА Новости.

При этом парламентарий добавил, что Володин материалы фильма уже видел, но без участия комитета по культуре. "Володин материал видел, не от комитета, там как-то… Учитель много кому показывал уже", — пояснил он.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.