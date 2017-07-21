МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Фронтмен американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой всего за несколько часов до запланированной фотосессии коллектива, сообщает в пятницу портал TMZ.
Фотосессия группы была запланирована в Голливуде. Коллега Беннингтона заехал за ним всего через несколько минут после появления в доме полиции. Он заявил, что шокирован сообщениями о самоубийстве.
Через неделю у группы должно было начаться турне, ближайший концерт был запланирован на 27 июля. В расписание гастролей на официальном сайте Linkin Park пока не внесено никаких изменений.